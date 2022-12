Activision blizzard : Wedbush serein malgré le rachat bloqué

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 95$.



Ce jeudi 8 décembre, la Federal Trade Commission (FTC) a publié un communiqué de presse détaillant son intention de bloquer le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft.



Pour la FTC, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft permettrait à cette dernière de nuire à la concurrence en refusant ou en dégradant l'accès de ses rivaux à ses jeux phares.



Si Wedbush est d'accord avec l'évaluation de la FTC, ' nous notons que rien dans la loi ou dans le communiqué de presse de la FTC ne suggère que Microsoft devrait reconsidérer le fait de rendre ses futurs titres Bethesda exclusifs. '



Pour l'analyste, la FTC a fait référence à quatre actions anticoncurrentielles que Microsoft pourrait entreprendre. ' Microsoft a maintenant une feuille de route pour répondre. Dans les documents qu'elle dépose auprès du juge administratif, la société pourrait accepter de contracter une obligation légale contraignante ', poursuit Wedbush.



Et si Microsoft conclut un décret de consentement acceptant de répondre à chacune des préoccupations de la FTC, ' l'affaire serait considérée comme sans objet et le juge serait tenu de la rejeter '.



