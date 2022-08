Activision blizzard : Net recul du BPA ajusté au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a publié hier soir un chiffre d'affaires de 1,6 Md$ au titre du 2e trimestre, contre un chiffre d'affaires de 2,3 Mds$ enregistré un an plus tôt à la même période.



Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 0,48 dollar, contre 1,2 dollar il y a douze mois.



La société a rappelé que comme annoncé en début d'année, Microsoft prévoyait d'acquérir Activision Blizzard pour 95,00 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.



La transaction, qui devrait être conclue au cours de l'exercice fiscal de Microsoft se terminant le 30 juin 2023, a été approuvée par les conseils d'administration d'Activision Blizzard et de Microsoft et par les actionnaires d'Activision Blizzard.



A la suite de cette publication, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 95 dollars sur Activision Blizzard, qualifiant la performance de l'éditeur de jeux vidéo comme 'décente, face à des attentes ternes' au titre du deuxième trimestre.



