Activision blizzard : Jefferies reste à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 95 dollars sur Activision Blizzard, au lendemain d'une publication par l'éditeur de jeux vidéo qualifiée de 'décente, face à des attentes ternes' au titre du deuxième trimestre.



'Vanguard reste en difficultés, mais Modern Warfare II et Warzone 2.0 sont à l'horizon, presque toutes les IP de Blizzard ont un lancement majeur prévu dans les 12 prochains mois, et King reste stable, tandis que le reste du mobile faiblit', résume le broker.



'Alors que l'accord avec Microsoft pourrait et devrait bénéficier de l'essentiel de l'attention à court terme, Activision Blizzard en lui-même rassemble peut-être ses 18 mois de contenus les plus robustes depuis toujours', ajoute-t-il.



