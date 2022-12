Activision blizzard : Dans les 'meilleures idées' de Wedbush

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush a annoncé jeudi avoir ajouté l'action Activision Blizzard à sa liste de meilleures idées d'investissement ('best ideas list').



Dans une note de recherche, l'analyste explique s'attendre à ce que le rachat du groupe de jeux vidéo par Microsoft soit mené à bien au cours des mois qui viennent, au prix convenu de 95 dollars alors que l'action Activision se négociait autour de 74 dollars hier soir.



Sachant que le groupe combiné devrait contrôler à peine 10% du marché mondial des jeux vidéo, derrière Tencent et Sony, Wedbush dit ne pas croire en un blocage de l'opération par les autorités de la concurrence.



'Et même si l'opération ne devait pas aboutir pour une raison ou pour une autre, nous pensons que les titres Activision Blizzard seraient quand bien même favorablement positionnés', ajoute-t-il.



Lundi dernier, Wells Fargo avait déjà relevé sa recommandation sur le titre à 'surpondérer', estimant que Wall Street sous-évalue l'entreprise en Bourse alors que son rachat par Microsoft semble de plus en plus compromis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.