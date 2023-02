Activision blizzard : Baisse de 23% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a dévoilé lundi soir, au titre des trois derniers mois de 2022, un BPA non GAAP de 0,78 dollar contre 1,01 dollar pour le quatrième trimestre 2021, pour une marge d'exploitation de 24% et des revenus en croissance de 8% à 2,33 milliards de dollars.



L'éditeur de jeux vidéo -détenteur notamment des franchises Call of Duty, Warcraft et Candy Crush- souligne que ses commandes nettes ont augmenté de 43% d'une année sur l'autre pour atteindre un record trimestriel.



'Nous attendons avec impatience une année historique, alors que nous travaillons à la fusion avec Microsoft', souligne son CEO Bobby Kotick, estimant que cette opération permettra de 'réussir dans une industrie mondiale du jeu de plus en plus concurrentielle'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

