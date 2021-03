Actia group : La pénurie de semi-conducteurs menace d'arrêter la production d'Actia

(BFM Bourse) - Le groupe toulousain spécialisé dans la fabrication de composants électroniques a prévenu mardi soir de "tensions sur sa chaîne d'approvisionnements" qui tendent à s'amplifier et pourrait l'obliger à momentanément arrêter ses lignes de production. Le cours se replie en conséquence.

Alors que les géants de l'automobile tels que Stellantis ou Honda ont déjà dû arrêter certaines lignes de production, Actia a fait savoir qu'il était également affecté par la pénurie mondiale de composants électroniques "qui s'amplifie depuis plusieurs semaines", souligne l'équipementier toulousain. Le risque d'envolée des coûts d'approvisionnement, voire d'interruption de la production, entraînait un repli de 5,19% du cours d'Actia mercredi matin à 3,20 euros.

Spécialisé dans la fabrication de composants électroniques pour la gestion des systèmes dans les domaines de l'automobile, des télécommunications et de l'énergie, rayonnant dans seize pays depuis son siège toulousain, Actia souligne les difficultés rencontrées auprès des fabricants de semi-conducteurs eux même mis en difficultés par les capacités de livraisons des principaux fondeurs à la source de ces composants.

Une cellule de crise activée

Au sein d’Actia, la production d’équipements électroniques dans le domaine de la télématique (représentant environ 35% du chiffre d'affaires l'an dernier) est particulièrement touchée par la baisse de la production de NXP, dont l’usine au Texas, endommagée par la tempête, a été fermée du 9 février au 11 mars. Les fournisseurs d’Actia lui ont fait savoir que NXP ne respecterait pas ses engagements de livraison dans les prochaines semaines.

Une cellule de crise a été activée au sein de la direction d’Actia, la mobilisation ayant permis de remonter à 50% le pourcentage de commandes effectivement livrées, qui était tombé à 5%. Grâce aux mesures de double approvisionnement prises en amont, les semi-conducteurs disponibles auprès de fournisseurs alternatifs sont en cours de sécurisation. La livraison rapide de ces composants qui vise à privilégier la continuité des chaînes de production "augmentera sensiblement les coûts d’acquisition et de transports sur le deuxième trimestre", prévient cependant le groupe, ajoutant qu'il compte engager des négociations avec ses clients pour essayer d'absorber une partie des surcoûts.

Un arrêt possible de la production avant juin

Actia a adapté le rythme de sa production, en ligne avec les capacités de ses clients dont la production avait déjà fait l’objet d’ajustements au cours des mois précédents. Dans ce contexte, la firme n’exclut pas un arrêt momentané de certaines lignes de production dans le courant du deuxième trimestre.

"Actia œuvre avec l’ensemble de ses fournisseurs et en partenariat avec ses clients pour limiter l’impact de ces difficultés d’approvisionnement. Il faut noter que les clients d’Actia, principalement des industriels de premier plan dans le domaine des véhicules légers, des poids-lourds, et des bus et cars, font généralement preuve d’une forte résilience à ce type de crise ; ils ont communément déjà bien résisté à la crise sanitaire", souligne l'entreprise.

Les autres domaines d’activité du groupe font l’objet d’une vigilance accrue, avec des achats renforcés sur certains composants clés pour anticiper d’éventuelles pénuries, qui ne se sont pas matérialisées à ce stade.

La publication des résultats annuels 2020, le 30 mars, donnera au groupe l'occasion de préciser l'évolution de la situation.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse