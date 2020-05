Actia group : Recul de 12,8% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires de 117,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en recul de 12,8%, avec l'arrêt des opérations mi-mars pour freiner la pandémie de Covid-19 et à un effet de base sur la division télécoms.



Le groupe anticipe un impact important de la pandémie avec une baisse de CA de l'ordre de 25% sur l'année 2020. Il met en oeuvre des mesures pour protéger ses ressources et adapter ses programmes afin de poursuivre sa stratégie de croissance dans les années à venir.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ACTIA GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok