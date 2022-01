Actia group : Le titre monte, des cessions en vue

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Actia Group s'adjuge plus de 10% lundi à la Bourse de Paris, soit l'une des meilleures performances du marché parisien, suite à l'annonce de projets de cessions d'activités non stratégiques



Le spécialiste de l'électronique a annoncé simultanément ce matin l'étude de projets structurels de cession d'activités en vue du renforcement de sa structure financière et la confirmation de son objectif de croissance à quatre ans.



Dans ce cadre, des négociations sont déjà en cours avec des partenaires potentiels, a-t-il précisé.



La société explique que ces cessions lui permettraient de disposer de plus de moyens pour conforter sa politique d'innovation tout en bénéficiant de meilleures conditions pour piloter sa croissance.



Au terme de l'exercice 2021, Actia dit toujours viser un chiffre d'affaires proche de 460 millions d'euros, contre 438,5 millions en 2020, malgré des difficultés majeures en matière d'approvisionnements en composants.



Pour 2022, l'entreprise - qui fournit notamment les secteurs de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique, de l'énergie et des télécommunications - dit toujours afficher un carnet de commandes 'important'.



