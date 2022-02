Actia group : Le chiffre d'affaires annuel en hausse de 5,5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Actia Group, un fabricant de composants électroniques, a annoncé mardi que son chiffre d'affaires avait progressé de 5,5% l'an dernier pour se monter à 462,8 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe familial précise toutefois que les tensions sur son marché ont généré un retard de production évalué à 28 millions d'euros au 31 décembre.



A ce montant s'ajoute des commandes non parvenues ou non traitées estimées à plus de 70 millions d'euros, dont plus de la moitié dans la télématique véhicules légers.



Actia a par ailleurs confirmé envisager de céder des activités non essentielles afin d'atteindre son chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros à un horizon de quatre ans.



Pour 2022, le groupe dit toujours afficher un carnet de commandes important, qui devrait lui permettre de poursuivre sa dynamique de croissance, tout en se disant également 'entravé' par les tensions sur le marché des composants qui devraient persister selon lui jusqu'en 2023.



Coté à la Bourse de Paris, le titre se repliait de 2% après ces annonces. Il affiche encore une hausse de plus de 7% depuis le début de l'année.



Actia fabrique du matériel électronique pour des secteurs exigeants comme l'automotive, le ferroviaire, l'aéronautique, le spatial, la défense, l'énergie et les télécommunications.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.