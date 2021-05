Accor : Le groupe Accor envisager de développer ses activités non-hôtelières via une SPAC

(BFM Bourse) - Un peu à l'image de la filialisation de son pôle immobilier au sein d'HotelInvest il y a quelques années, le groupe envisage de mettre sur pied une SPAC, Accor Acquisition Company (AAC), dédié aux activités telles que l'évènementiel ou la restauration. Pendant ce temps, le groupe pourra se focaliser sur son plan d'économies.

Vers une nouvelle transformation du modèle d'Accor: après avoir cédé en 2018 les murs de ses hôtels à un pool d'investisseurs, le groupe a fait part jeudi matin de son intention de créer une entité dédiée aux activités connexes à son cœur de métier, Accor Acquisition Company, sous forme de SPAC, une entité cotée distinctement dans le but de réaliser des acquisitions.

Cette Special Purpose Acquisition Company serait introduite sur Euronext Paris, sous l'usuelle réserve des conditions de marché en vigueur. L’objectif de l'Accor Acquisition Company (AAC) serait de lever environ 300 millions d’euros. L’investissement initial du groupe dans cette nouvelle entité sera "non significatif", a indiqué Accor, sans préciser davantage la forme de son apport.

"À travers la création d’AAC, Accor a pour ambition d’améliorer encore son offre à destination des propriétaires et des clients du groupe". Il s’agira de leur proposer des services et des marques additionnelles de qualité et reconnus dans l’un des cinq secteurs d’activité connexes à son cœur de métier hôtelier suivants : la restauration, le flex office (Wojo, Mama Works), le bien-être, le divertissement et l’événementiel (partenariats avec Paris Society, Potel & Chabot et AEG) et enfin les technologies liées à l’hôtellerie.

La société qui sera acquise par AAC bénéficiera du réseau, de la taille et de la présence mondiale de Accor.

La direction générale d’AAC sera assurée par Amir Nahai, avec l’appui de trois cadres dirigeants du groupe, Pierre Boisselier (directeur financier), Nicolas Broussaud (directeur des investissements) et Besma Boumaza (directrice juridique).

Accor continuera ainsi "à se consacrer entièrement à la mise en œuvre de son plan d'économies Reset, à l’anticipation du rebond du tourisme et au développement rentable de ses activités asset light de gestion hôtelière en management et en franchise".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse