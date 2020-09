Accor : Valeur préférée d'Oddo dans le secteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne une baisse de 50% des RevPAR en variation annuelle en août en Europe après trois mois de quasi-absence de revenus pour les hôteliers. Il s'agit d'une amélioration séquentielle par rapport au mois de juillet à -62% et à -80/-90% entre avril et juin.



En performance cumulée, et depuis le début de l'année 2020, la baisse des RevPAR ressort à -59% sur la zone, à comparer à une croissance flat fin février. Les taux d'occupations varient entre -41% et -52% mais les prix moyens sont assez différentiés par pays avec une baisse de seulement 5% en Allemagne contre -27% pour le Royaume-Uni indique Oddo.



' Nous restons convaincus qu'en phase de reprise, ce sont les profils exposés à une demande locale, et sur les segments économique/milieu de gamme (étant donné le trading down) qui s'en sortiront le mieux ; nous préférons toujours Whitbread (Achat) et Accor (Achat) ' rajoute le bureau d'analyses.



