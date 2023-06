Accor : Un nouveau service avec la start-up Alltheway

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor a mis en place avec Alltheway, une start-up dans laquelle il a investi, un nouveau service devant permettre aux voyageurs d'enregistrer directement leurs bagages dans les hôtels du groupe.



Ce service sera d'abord proposé entre quatre établissements parisiens d'Accor (Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Pullman Paris Montparnasse, Novotel Paris Est et Pullman Paris Centre Bercy) et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.



Il doit aussi englober quatre pôles événementiels, à savoir le Parc des Expositions Villepinte, le Bourget, Paris Expo Porte de Versailles et le Palais des Congrès.



Le service, en plus d'un système de sécurité unique validé par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile), permettra au voyageur de suivre tout au long de leur trajet l'acheminement de ses valises en temps réel depuis l'application Alltheway.



La start-up, créée en 2022, vient de lever un million d'euros en financement d'amorçage dans le cadre d'un tour de table mené par Accor, qui assure vouloir accompagner Alltheway dans son ambition de développer le service à

l'international fin 2024.



