Accor : Stifel reste à vente, relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'vente' sur Accor, tout en relevant son objectif de cours de 20 à 26 euros, au lendemain de la publication de résultats 2020 qui 'n'ont apporté que peu de nouvelles supplémentaires' selon lui.



'La visibilité reste faible, et le levier opérationnel ainsi que la consommation de trésorerie devraient rester importants en 2021, même s'ils s'améliorent séquentiellement', estime le broker dans sa note de recherche.



'Nous pensons que la valorisation actuelle est difficile à justifier et ne reflète pas les fondamentaux, en particulier par rapport à des pairs à actifs légers. Notre analyse suggère qu'un scénario de reprise exigeant est déjà intégré', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.