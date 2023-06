Accor : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat sur le titre Accor mais relève son objectif de cours à 39E, contre 35E auparavant.



' Après la sous-performance du cours de l'action au cours des dernières années, nous pensons que la société a désormais le vent en poupe ', débute l'analyste.



' La plateforme de luxe et de style de vie de Accor, associée à un mix attractif et à une organisation rationalisée, devrait soutenir la dynamique des bénéfices au cours des prochaines années ', estime le broker.



Et de poursuivre : ' L'achèvement de la transformation des actifs devrait rapprocher le modèle d'entreprise des meilleurs de l'industrie et laisser une marge de manoeuvre importante en termes de liquidités. '



