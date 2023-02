Accor : Stifel relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel a relevé vendredi sa recommandation sur Accor de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours porté de 20 à 32 euros, saluant les 'solides' résultats dévoilés hier par le groupe hôtelier.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste estime que le profil risque/rendement de la valeur lui apparaît 'plus séduisant' suite à la publication et à une conférence téléphonique jugée 'convaincante'.



'Bien que le levier opérationnel aurait pu être plus probant l'an dernier, celui-ci devrait s'améliorer au fil du temps', écrit l'intermédiaire dans son étude.



'Conjugué à l'amélioration de la dynamique au niveau du RevPAR, ce constat porte nos estimations au-dessus de celles du consensus', ajoute-t-il.



Stifel indique envisager d'autres catalyseurs potentiels, tels que des redistributions aux actionnaires, mais considère que ces éléments sont aujourd'hui contrebalancés par des facteurs plus défavorables, en l'occurrence les inquiétudes entourant la stratégie et une valorisation boursière jugée 'tendue'.



Son nouvel objectif de cours laisse malgré tout entrevoir selon lui un 'petit' potentiel d'appréciation, conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.