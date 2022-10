Accor : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'vente' avec un objectif de cours laissé à 20 euros sur Accor, estimant que 'la valorisation relative actuelle est insoutenable', et voyant 'des obstacles sur la voie du redressement des bénéfices'.



Même s'il reconnait que le groupe hôtelier français devrait bénéficier de la bonne tenue de l'été en Europe, Stifel reste prudent sur le levier d'exploitation 'particulièrement exposée au contexte inflationniste'.



La mise en place de mesures visant à limiter les coûts énergétiques pour protéger les marges de la pression inflationniste serait une priorité pour la société selon l'analyste. Dans ce contexte, il considère qu'il existe un risque de baisse pour le titre.



