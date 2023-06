Accor : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Accor prend plus de 2% sur fond de propos favorables de Stifel, qui maintient sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 39 à 41 euros, dans le sillage d'estimations plus élevées pour le groupe hôtelier après sa journée investisseurs.



'La feuille de route à moyen terme comprend une perspective de croissance solide, soutenue par l'expansion de la plateforme luxe et lifestyle, ainsi qu'un levier opérationnel en amélioration', met en avant le broker, qui juge en outre la valorisation convaincante.



