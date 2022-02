Accor : Se mobilise pour la protection des océans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor annonce aujourd'hui renforcer son engagement en faveur de la protection des océans avec l'adoption du label Ocean Framework, élaboré par la Fondation de la Mer dans le but d'aider les entreprises et les investisseurs à mesurer l'impact de leurs activités sur la vie marine.



Se disant ' engagé dans la création de valeur durable ', Accor a annoncé l'adoption d'une stratégie et d'une politique de reporting dédiées aux océans sur la base du Ocean Framework, sous le label international “Ocean approved”.



Accor s'est engagé à supprimer le plastique à usage unique de l'expérience client dans ses hôtels d'ici à la fin 2022, afin de réduire son empreinte carbone et dans l'espoir de ne plus contribuer aux 14 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans les océans.





