Accor : Relève ses prévisions pour l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'inscrit à 2 402 millions d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de 35% à données comparables par rapport au 1er semestre 2022. Cette croissance se décline en une augmentation de 34% pour la division Premium, Midscale et Economy et de 40% pour la division Luxury & Lifestyle.



Le RevPAR consolidé est en hausse de 25% au 2ème trimestre 2023 par rapport au 2ème trimestre 2022 (et de +27% par rapport au 2ème trimestre 2019). Au 1er semestre 2023, le RevPAR est en hausse de 38% par rapport au 1er semestre 2022.



L'EBITDA consolidé s'élève à 447 millions d'euros au 1er semestre 2023, soit plus du double du chiffre enregistré au 1er semestre 2022. Le résultat net part du Groupe s'établit à 248 millions d'euros contre 32 millions d'euros.



Le free cash-flow récurrent du Groupe s'est nettement amélioré, passant de 41 millions d'euros au 1er semestre 2022 à 157 millions d'euros au 1er semestre 2023.



Le Groupe relève ses prévisions pour l'exercice 2023. Il vise une croissance du RevPAR dans le haut de la fourchette de 15 à 20%. L'EBITDA consolidé est désormais attendu entre 930 et 970 millions d'euros (précédemment entre 920 et 960 millions d'euros).



