Accor : Protocole d'accord avec Shanghai Jin Jiang

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir signé un protocole d'accord engageant avec Shanghai Jin Jiang International Hotels jusqu'en 2033, visant à promouvoir et à réaliser des transformations durables dans l'hôtellerie et la réduction des émissions de carbone du secteur.



Les parties souhaitent plafonner les émissions de CO2 d'ici à 2030 et s'efforcer d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, en définissant un cadre de mesure ESG, ainsi qu'un référentiel et des objectifs adaptés au secteur hôtelier.



Elles collaboreront par ailleurs à de nouveaux standards pour rendre les chambres plus écoresponsables et réduire les déchets alimentaires, étudieront les opportunités de financements durables et lanceront un programme mondial de formation de leurs équipes.



