Accor : Préféré à InterContinental par Stifel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note sur les valeurs européennes de l'hôtellerie, Stifel affiche une préférence pour Accor, avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 33,83 euros, par rapport à son pair britannique InterContinental Hotels.



Le broker déclare s'attendre à ce que la dynamique de RevPAR (revenu par chambre disponible) se poursuive pour le groupe français, étant donné son mix géographique qu'il considère comme attractif.



'Nous voyons aussi du potentiel de hausse lié à l'expansion de la plateforme luxe et lifestyle, aux opportunités de redistribution de trésorerie et à l'achèvement de la transformation en un modèle léger en actifs', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.