Accor : Poursuit son repli, un analyste abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de baisse ce matin après un repli de 2% hier. Suite à la publication du 1er semestre 2020, Crédit Suisse abaisse son EBITDA sur 2021 et 2022 de 13% et 7% et abaisse son objectif de cours de 21 E à 19,30 E. Le bureau d'analyses confirme également son conseil à sous pondérer.



' Les attentes consensuelles en matière de revenus et d'EBITDA du groupe semblent optimistes '.



' Accor publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre en octobre. Nous ne voyons pas de risque de liquidité étant donné un bilan solide ' indique Crédit Suisse.



' Le principal risque à la baisse est un réduction potentielle et future significative de la fréquence des voyages d'affaires. À court et moyen terme les risques pour les voyages d'affaires ne semblent pas pris en compte ' rajoute le bureau d'analyses.



