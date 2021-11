Accor : Placement d'obligations durables réalisé

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir placé sa première émission obligataire indexée sur des objectifs de développement durable (Sustainability-Linked Bond) d'un montant de 700 millions d'euros, assortie d'un coupon de 2,375%, arrivant à maturité en novembre 2028.



Sursouscrite trois fois et demie, cette opération permet au groupe hôtelier d'optimiser le profil de sa dette et de poursuivre l'alignement de sa stratégie de financement à ses ambitions RSE.



Ces obligations sont indexées sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'Accor, de 25,2% pour les Scope 1 et 2 et de 15,0% pour le Scope 3 à horizon 2025 par rapport à 2019.



