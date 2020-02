Accor : Partenariat avec Visa pour une carte de paiement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor et Visa annoncent un partenariat international qui ouvrira de nouvelles possibilités de paiement aux membres du programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless, en associant ce programme aux moyens de paiement de Visa afin de créer une nouvelle carte, ALL Visa.



Les membres qui en feront la demande pourront l'utiliser pour leurs achats du quotidien, partout où la carte Visa est acceptée. La chaine hôtelière collaborera avec les partenaires de Visa sur ses principaux marchés dans le monde, dans le cadre de l'émission de cette carte.



Cette dernière offrira aux membres des récompenses correspondant à leurs préférences, ainsi que la possibilité de gagner davantage de points de fidélité, que ce soit lors de leurs séjours dans les établissements Accor ou lorsqu'ils effectuent des achats.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ACCOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok