Accor : Oddo reste positif, mais abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Malgré un objectif de cours revu de 36 à 32 euros suite au derating des pairs américains, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Accor, estimant qu'il reste en dépit de son caractère cyclique, 'une valeur intéressante dans le secteur'.



S'attendant à ce que la chaine hôtelière publie des résultats 'très solides' au titre du premier semestre, le bureau d'études relève ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2022 de 501 à 601 millions d'euros.



'La réorganisation annoncée hier en deux pôles distincts, sans rien révolutionner à court terme, laisse entrevoir la possibilité d'un spin-off à terme', ajoute l'analyste, pour qui le titre se traite avec une décote de 20% par rapport à sa moyenne historique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

