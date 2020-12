Accor : Oddo reste à 'achat' malgré le reconfinement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' sur Accor 'qui bénéficie du newsflow positif concernant un vaccin', avec un objectif de cours inchangé à 32,5 euros, malgré un 'RevPAR France en baisse de 82% en novembre, sous l'effet du reconfinement'.



'Sur le long terme, outre son exposition géographique diversifiée qui bénéficiera de la reprise des voyages courant 2021, Accor dispose de fondamentaux solides dont un bilan sain qui permet de faire face au choc actuel', souligne l'analyste.



'Outre l'exécution du plan d'économies de coûts, une simplification de la structure du groupe nous semble être un levier important pour réduire la décote structurelle d'Accor par rapport aux hôteliers asset light US', poursuit-il.



