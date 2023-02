Accor : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo a maintenu vendredi son opinion 'surperformance' sur le titre Accor tout en rehaussant son objectif de cours de 33 à 36 euros.



'Accor devrait rassurer sur l'opérationnel lors des prochaines publications, grâce à la poursuite du rebond hôtelier et son plan d'économies de coûts RESET', relève l'analyste dans une note de recherche.



Et même si la visibilité reste encore limitée sur 2023, 'la reprise de l'hôtellerie, l'exposition domestique forte, l'accélération des conversions d'hôteliers indépendants vers l'hôtellerie de chaîneet la stuation financière solide d'Accor', rassure Oddo.



L'intermédiaire dit tout particulièrement apprécier 'l'exposition importante d'Accor aux contrats de management (56% du portefeuille vs 41% en franchise) qui offrent un levier opérationnel supplémentaire'.



