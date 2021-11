Accor : Oddo réitère son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que les RevPAR France sont en recul de 17.5% en octobre 2021 (par rapport à octobre 2019) selon les données préliminaires publiées par MKG, dont une baisse des taux d'occupation de 11.1 pt et des prix quasiment revenus à leur niveau d'avant crise (-2.7%).



' Le mois d'octobre marque une amélioration séquentielle des RevPAR, après -27.4% en septembre (-13.4% en août et juillet à -31% vs 2019) ' indique Oddo.



' L'amélioration séquentielle observée au mois d'octobre est encourageante sur la reprise de la clientèle business, notamment au regard des tendances observées à Paris et en Ile de France, dont le retour de salons professionnels et d'évènements qui avaient été annulés en 2020 ' rajoute l'analyste.



Oddo maintient ses hypothèses opérationnelles sur Accor, d'une baisse des RevPAR de 42.5% sur l'année 2021, dont -33% au 4ème trimestre.

Le bureau d'analyses confirme son opinion Surperformance et son objectif de cours de 37,0 E.



' Le cours d'Accor sous-performe de 10% le reste du secteur (USA et Europe sur 6 mois), ce qui nous parait injustifié au regard de la reprise notamment en France ' indique Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.