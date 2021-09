Accor : Oddo confirme sa note de 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Accor, avec un objectif de cours inchangé de 37 euros.



Le RevPAR - soit le revenu par chambre disponible - recule de 13,8% en août 2021 par rapport à août 2019, un chiffre qui témoigne d'une nette amélioration séquentielle après -31% en juillet 2021 par rapport à juillet 2019, -59% en juin et -67% en mai.



Ainsi, 'notre scénario de reprise (loisir, domestique) se confirme, en attendant le mois de septembre' indique Oddo.



Si le cours a souffert ces derniers mois des inquiétudes liées au variant delta, Accor bénéficie désormais de la reprise de l'hôtellerie en Europe et, à moyen terme, profitera de la réouverture des frontières et vols internationaux, estime le broker.



De plus, la situation financière est 'solide' et 'le plan d'économies de coûts de 200 ME sur 2021/2023 va permettre d'améliorer rapidement la rentabilité', conclut Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.