Accor : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Accor, avec un objectif de cours inchangé de 42 euros.



L'analyste rapporte qu'au cours de son CMD hier à Paris, Accor a dévoilé des guidances 2023 et à moyen terme qui paraissent 'solides et positives sur le niveau de croissance attendu'.



Ainsi, pour FY23, Accor anticipe un EBITDA de 920/960 ME (ODDO BHF en ligne à 939 MEe, inchangé), basé sur une croissance des RevPAR y-o-y de +15/20% (ODDO BHF +17.4%e, inchangé).



'Le management a concédé que cette guidance était prudente, en raison du manque de visibilité sur la fin d'année', rapporte Oddo BHF.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.