Accor : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo renouvelle sa note de ' surperformance ' sur le titre Accor et abaisse légèrement sa cible, de 38 à 37 euros.



Hier soir, le groupe hôtelier a publié un chiffre d'affaires de 361 ME au titre du premier trimestre, soit un recul de 53% en organique, 7% en-dessous des attentes (389ME).



Avec un RevPAR - revenu par chambre disponible - en recul de 64% au 1er trimestre chez HotelServices, Accor souffre des restrictions toujours importantes dans la plupart des géographies, souligne Oddo.



' Malgré un contexte sanitaire qui reste très difficile à court terme, Accor devrait continuer de bénéficier du newsflow lié au vaccin et de la réouverture attendue des frontières autour de la période estivale ', estime l'analyste.



Accor devrait donc bénéficier dès cette année ' de la reprise des voyages attendue en Europe, puis à l'international '. Le broker ajoute par ailleurs que le groupe ' dispose de fondamentaux solides dont un bilan sain (3.6 MdsE de liquidités) et un plan d'économies de coûts qui vise à accélérer le redressement des marges. '





