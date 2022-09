Accor : Objectif d'EBE revu en hausse pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé hier soir une révision à la hausse de son objectif de résultat pour 2022 et fait état de négociations en vue de la cession de son siège social, des annonces qui lui permettaient de largement surperformer le marché parisien jeudi à l'ouverture.



Le groupe hôtelier indique qu'il prévoit, pour son activité de services aux propriétaires qui comprend notamment les ventes, le marketing, la distribution et la fidélisation, de revenir à un excédent brut d'exploitation (EBE) à l'équilibre au second semestre 2022.



Accor explique ce retour à l'équilibre par la forte reprise de son activité au cours de l'été, conséquence des investissements marketing et commerciaux consentis sur la première partie de l'année.



Conjuguée à sa stricte discipline en matière de coûts, cette dynamique pousse le groupe à relever son objectif d'EBE pour l'exercice 2022, désormais attendu entre 610 et 640 millions d'euros.



Pour mémoire, il visait jusqu'ici un résultat annuel de plus de 550 millions d'euros.



Accor a également annoncé être entré en négociations exclusives avec le

Groupe Valesco en vue de la cession de l'immeuble de son siège social parisien, la Tour Sequana à Issy-les-Moulineaux, pour un montant de 465 millions d'euros.



Cette cession, assortie d'un contrat de cession-bail ('sale and leaseback') de 12 ans, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe visant à détenir le moins d'actifs possibles ('asset light').



Suite à ces annonces, l'action Accor grimpait de 2,3% jeudi dans les premiers échanges, alors que l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris cédait plus de 1,5%.



