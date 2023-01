Accor : Ne détient plus aucun titre de H World Group

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir réalisé la cession de sa participation résiduelle dans H World Group pour un montant de 460 millions de dollars.



La valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars.



À l'issue de cette opération, Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World Group.



L'accord de master-franchise a permis l'ouverture en Chine de 450 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques ibis, Novotel et Mercure.



