Accor : Morgan Stanley relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mardi son opinion sur le titre Accor, passant de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours porté de 35 à 37 euros.



Dans une note sectorielle, la banque américaine dit considérer le groupe français comme un grand bénéficiaire potentiel de la tendance à la montée en puissance de l'hôtellerie de luxe.



La firme new-yorkaise estime en effet qu'Accor devrait être un gagnant 'clé' du développement du marché dit 'Luxury & Lifestyle', un segment qu'elle estime pour l'instant mal compris et sous-estimé par les investisseurs.



Mais Morgan Stanley souligne que ce marché - qui ne représente que 4% des chambres aujourd'hui - devrait générer à terme près de 20% du marché grâce à la vigueur de son revenu moyen par chambre disponible (RevPAR).



De ce point de vue, la firme de Wall Street juge qu'Accor est particulièrement bien placé pour profiter de cette transformation, puisque ses activités dans le luxe et le style de vie sont appelées à représenter, à terme, plus de 30% de son chiffre d'affaires



