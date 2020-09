Accor : Le titre en hausse de 5%, un analyste en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que le groupe Huazhu a annoncé à l'AMF détenir 5,02% du capital d'Accor et 3,86% des droits de vote, le titre Accor grimpe de plus de 5% à la bourse de Paris.



Oddo confirmait ce matin son conseil à l'achat du titre. ' Compte tenu du niveau de cours actuel et de la sous-performance d'Accor, il ne nous parait pas surprenant que certains investisseurs veuillent saisir des points d'entrée ', analysait le broker ciblant un cours de 31 euros.



Le broker s'appuie sur l'exposition géographique diversifiée du groupe qui favorisera la reprise ou encore sur le plan d'économies de coûts de 200 millions d'euros qui devrait permettre de ' flexibiliser davantage la structure du groupe et accompagner la finalisation de sa transformation '.



Le broker souligne enfin le 'bilan sain permettant à Accor de faire face au choc actuel, avec plus de 4 milliards d'euros de liquidités fin juin '.



