Accor : Le titre chute, un broker se montre prudent

(CercleFinance.com) - Accor cède plus de 6% à la bourse de Paris, alors que JPMorgan a dégradé jeudi son conseil sur le titre, ramené de 'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours revu à la baisse de 35,5 à 21 euros, correspondant à un potentiel baissier de 10%.



Dans une étude publiée dans la matinée, le bureau d'études explique que les raisons qui le poussent à se montrer prudent sur le dossier l'emportent désormais sur les qualités du groupe (solidité des marques, possibilité de création de valeur).



Ses inquiétudes sont au nombre de trois, à savoir (1) un profil d'activité qu'il juge moins défensif que celui de ses pairs, (2) un risque de révision à la baisse des prévisions du marché et (3) une prime de valorisation de l'ordre de 15% par rapport à Intercontinental Hotels Group et Whitbread qui lui semble injustifiée et difficile à maintenir.





