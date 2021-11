Accor : Lancement d'une nouvelle enseigne de luxe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé mardi le lancement d''Emblems Collection', une nouvelle franchise d'hôtels de luxe appelée à réunir 60 établissements à travers le monde d'ici 2030.



Dans un communiqué, le groupe français explique que cette nouvelle marque a été pensée afin de répondre aux besoins des propriétaires d'établissements indépendants et de boutiques-hôtels.



L'idée, d'après son PDG Sébastien Bazin, consiste à étoffer les lignes de produits les plus puissantes et les principaux accélérateurs commerciaux du groupe, à commencer par les marques de luxe et celles de collection.



Accor explique vouloir reproduire le succès rencontré par une autre de ses enseignes, la gamme MGallery, qui compte désormais plus de 100 hôtels de charme dans le monde.



La première adresse de la marque sera le Guiyang Art Centre Hotel, Emblems Collection, dans la province chinoise de Guizhou, dont l'ouverture est prévue pour décembre 2022, mais Accor dit d'ores et déjà s'être lancé à la recherche de nouveaux établissements à intégrer à sa franchise.



