Accor : Lance une nouvelle structure pour l'innovation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor annonce aujourd'hui la création de Accor One Living, une toute nouvelle structure dédiée à l'intégration de solutions hôtelières innovantes au sein des projets ' mixed-use ' (projets à usage mixte).



'Accor One Living accompagnera ainsi le développement et l'exploitation de résidences de marque associées à des hôtels et resorts sous gestion ou franchise Accor', indique le groupe, évoquant notamment des offres uniques incluant des espaces de coworking, des séjours hôteliers longue durée ou autres clubs privés.



Selon Accor, les synergies entre ces produits complémentaires sont à même d'améliorer de manière significative les performances financières de ces projets, tout en proposant une expérience sans égal aux acquéreurs de résidences, aux clients hôteliers et aux habitants de la destination.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.