Accor : La structure évolue, réorganisation par gammes

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé vendredi la création de deux divisions opérationnelles, basées sur une organisation par gammes, une nouvelle structure devant permettra au groupe hôtelier d'accélérer sa croissance et de mieux répondre aux évolutions du marché.



Depuis le 1er janvier, les activités d'Accor s'appuient sur deux divisions distinctes: une branche consacrée au premium, au milieu de gamme et à l'économique et l'autre dédié au luxe et au style de vie ('lifestyle').



La division dite 'premium, milieu de gamme et économique' sera placée sous la direction du directeur général adjoint et directeur financier Jean-Jacques Morin.



Elle sera structurée autour de quatre régions (Amériques, Europe & Afrique du Nord, Moyen-Orient, Afrique, Turquie & Asie-Pacifique et enfin Grande Chine).



La division de luxe et lifestyle sera, elle, confiée au PDG Sébastien Bazin et centrée autour de quatre marques, c'est-à-dire Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel, MGallery & Emblems et Ennismore.



Dans un communiqué, Accor explique que la création de ces deux divisions opérationnelles, chacune dotée d'objectifs identifiés, lui permettra d'exploiter son portefeuille de manière optimale et de poursuivre sa dynamique de développement.



Afin d'exploiter cette nouvelle structure, un comité de direction groupe présidé par Sébastien Bazin a été constitué avec l'objectif d'assurer la cohérence et l'alignement des deux divisions, tant au niveau de la stratégie que des performances.



La nouvelle organisation du groupe - en cours de déploiement progressif sur le premier trimestre de l'année - doit notamment apporter une meilleure lisibilité et de meilleures performances aux partenaires.



Suite à ces annonces, l'action Accor progressait de 1,2% vendredi à la mi-journée à la Bourse de Paris, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice SBF 120.



