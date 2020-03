Accor : La Commission autorise le rachat de 4 hôtels Fairmont

(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition du contrôle conjoint de quatre hôtels Fairmont par Parks Bottom, OMERS et Accor.



La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de quatre hôtels de luxe (Fairmont Banff Springs, Fairmont Chateau Lake Louise, Fairmont Jasper Park Lodge et Fairmont Chateau Whistler) par Parks Bottom, OMERS et Accor.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de l'impact limité de l'opération sur le marché européen.



