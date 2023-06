Accor : L'activité résidentielle appelée à tripler d'ici 2027

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé lundi qu'il prévoyait de plus que tripler de son portefeuille de résidences au cours des cinq prochaines années, alors que cette activité connaît actuellement une croissance soutenue.



A horizon 2027, le groupe hôtelier s'est donné comme objectif d'exploiter plus de 150 complexes résidentiels, alors qu'il accueille aujourd'hui des propriétaires dans une quarantaine de complexes résidentiels à travers le monde.



Accor - qui note que plus de 100 projets portés par 20 enseignes distinctes sont actuellement en cours de développement - souligne que le segment des résidences de marque est l'un des secteurs de l'immobilier connaissant la plus forte croissance.



Selon Savills International, le secteur des résidences de marque a bondi de 150% sur la dernière décennie, avec plus de 640 projets et 100.000 nouvelles unités à travers le monde.



Le marché devrait ainsi dépasser les 1100 projets d'ici 2027, soit le double de l'offre actuelle.



Ennismore, un spécialiste de l'hôtellerie 'lifestyle' dans lequel Accor détient une participation majoritaire, compte aujourd'hui 11 résidences de marque dans son réseau.



Le groupe précise que 26 autres projets Ennismore sont en cours de développement, dont le Mondrian Residences Burleigh Heads, sur la Gold Coast australienne, ou la Maison Delano Residences, à Séoul, même si l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour les résidences reste Dubaï.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.