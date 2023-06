Accor : Finalise la cession de son siège pour 460 ME

(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir finalisé la cession de son siège social, la ' Tour Sequana ', pour un montant de 460 millions d'euros au groupe Valesco.



'Cette transaction est l'opération d'immobilier de bureaux la plus

importante de l'année en Europe continentale et la plus importante en France depuis 2022', assure le groupe.



La cession s'accompagne de la conclusion par Accor d'un bail de 12 ans pour un loyer initial de 22 millions d'euros et du maintien d'un prêt d'actionnaire existant d'un montant de 100 millions d'euros.





