Accor : Accor fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 48% au 1er trimestre

PARIS (Reuters) - Accor a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires de 361 millions d'euros sur la période janvier-mars, soit une baisse de 48% en données comparables par rapport au premier trimestre de 2020, notant l'impact toujours fort de la pandémie de coronavirus sur les activités du groupe.

Le revenu par chambre disponible (RevPar) - un indicateur clé de la rentabilité de l'industrie hôtelière - a reculé au premier trimestre de 64,3% sur un an, a indiqué le plus grand groupe hôtelier européen, ajoutant toutefois que des "améliorations séquentielles sont notables en Europe du Sud, en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord".

Accor, qui exploite plus de 5.000 hôtels dans environ 110 pays, a déclaré que 87% de ses hôtels étaient ouverts au 19 avril 2021, soit plus de 4.500 unités.

Le groupe a précisé avoir ouvert 56 hôtels, correspondant à 7.100 chambres, au cours du premier trimestre, un niveau en baisse par rapport aux années précédentes "mais satisfaisant" compte tenu de l'environnement actuel avec la crise sanitaire.

"Nos performances du premier trimestre sont sans surprise. Les tendances globales d'activité s'améliorent légèrement et l'accélération du rythme de déploiement de la vaccination permettent d'entrevoir un rebond particulièrement dynamique", a déclaré le PDG d'Accor, Sébastien Bazin.

"Tous nos efforts sont aujourd'hui concentrés sur la reprise forte de l'activité attendue cet été", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Accor a par ailleurs confirmé une sensibilité de son excédent brut d'exploitation par point de RevPAR légèrement inférieure à 18 millions d'euros et une consommation de liquidité mensuelle inférieure à 40 millions d'euros.

(Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

