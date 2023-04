Accor : Entouré avec un relèvement de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor s'adjuge 5% à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'achat', avec un nouvel objectif de cours de 35 euros, dans une note sur le groupe hôtelier français et sur son pair britannique Intercontinental.



Dans le résumé de sa note, le broker indique percevoir du potentiel de hausse pour les attentes sur Accor, et que ses propres estimations s'établissent significativement au-dessus du consensus pour la première fois depuis plusieurs années.



'La finalisation de l'évolution vers un modèle léger en actifs devrait aussi agir comme un catalyseur, et conduirait en fin de compte à une optionalité significative de retour de trésorerie', ajoute Stifel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.