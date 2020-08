Accor : Enregistre une perte de -1 512 ME au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 917 millions d'euros au 30 juin 2020, en baisse de 48,8% à périmètre et change constants (pcc), et de 52,4% en données publiées par rapport au 30 juin 2019.



Le RevPAR est en baisse de 59,3% sur le premier semestre 2020. ' Ce net repli traduit la détérioration brutale de l'environnement, liée à la propagation à l'échelle mondiale de l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de confinement et de fermeture des frontières prises par les gouvernements dans le monde entier ' indique le groupe.



Le résultat net part du Groupe ressort à -1 512 millions d'euros (contre 141 ME au 1er semestre 2019).



Le free cash-flow récurrent du Groupe est négatif à -473 millions d'euros au 30 juin 2020.



'Accor délivre traditionnellement un objectif d'excédent brut d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2020 lors de la présentation des résultats semestriels. L'environnement actuel, lié à la crise du Covid-19, ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante pour donner une fourchette raisonnable d'objectif pour cet agrégat ' indique la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ACCOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok