Accor : En hausse, un analyste reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Accor avance ce mercredi de +0,5%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, appréciant une 'forte amélioration séquentielle en juillet par rapport à juin'.



'Bien que la reprise soit lente, nous maintenons notre recommandation Achat, en raison de fondamentaux que nous jugeons solides et qui seront dans l'ensemble inchangés en sortie de crise, [avec notamment] une exposition géographique diversifiée, avec une forte exposition à la clientèle domestique (2/3) qui sera un facteur de soutien de la reprise hôtelière pendant et au sortir de l'été', relève le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 31 euros, pour un potentiel de hausse de +23%.



