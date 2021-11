Accor : En hausse après une analyse positive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse en fin de journée profitant de l'analyse positive d'Oddo.



Le bureau d'analyses soulignait ce matin que l'hôtellerie européenne reprend sa marche en avant après une forte dégradation en septembre. ' Les RevPAR en Europe de l'Ouest sont en recul de 24% en octobre (par rapport à 2019), contre un recul de 35% en septembre et 19% en août ' indique l'analyste.



' Notre préférence va aux profils solides et aux expositions à la demande locale (loisir/corporate). Les chiffres d'octobre confirment notre préférence pour les profils exposés à la demande loisir (Melia en Surperformance) et ceux exposés à une demande corporate locale (notamment sur le milieu de gamme/économique, Accor, Whitbread et IHG en Surperformance) ' rajoute Oddo.



' De ces chiffres, nous retenons que i/ encore plus que les années précédentes, l'arrière-saison estivale est plus longue cette année (contexte sanitaire positif en fin d'été, météo favorable), tirant toujours la demande hôtelière dans les destinations loisir ; ii/ les premières évolutions de la demande corporate nous semblent plutôt bonnes dans le contexte, le mois d'octobre étant plus 'corporate' que septembre, il semblerait donc qu'elle se renforce alors que le contexte sanitaire se dégrade (notamment en Allemagne) ' explique Oddo.



