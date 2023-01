Accor : Directeur juridique nommé pour luxe & lifestyle

(CercleFinance.com) - Accor annonce la nomination de Kamal Rhazali aux fonctions de secrétaire général et directeur juridique de la division luxe & lifestyle, à compter du 1er février 2023. Membre du management board groupe, il rendra directement compte à Sébastien Bazin.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il contribuera à la mise en place de cette division, participera à la définition de sa stratégie et assurera la cohérence de son déploiement. Il interviendra également dans ses opérations de croissance externe.



Kamal Rhazali a rejoint en 2013 Katara Hospitality, en tant que directeur juridique et secrétaire auprès du conseil d'administration. Il a pris part à toutes les décisions stratégiques et piloté le développement de son portefeuille d'hôtels emblématiques.



