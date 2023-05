Accor : Dévoile ses ambitieux projets pour l'Arabie Saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor présente ses ' ambitieux projets ' d'expansion en Arabie saoudite avec trois contrats de réalisations hôtelières dans le royaume : le projet Rua Al Madinah à Médine, un projet d'urbanisme à Riyadh, et une convention de projet urbain couvrant plusieurs villes avec Amsa Hospitality.



Dans le détail, le projet Rua Al Madinah, à Médine, réunira un hôtel Fairmont de 142 chambres, 120 résidences Fairmont, un Swissôtel de 466 chambres et un Novotel de 328 chambres, qui ouvriront leurs portes au cours des prochaines années.



A Riyad, le projet d'urbanisme verra la création d'un complexe hôtelier de luxe comprenant un hôtel Raffles de 230 chambres, une résidence Sofitel avec services hôteliers, et un resort de 60 villas MGallery, dont l'ouverture est prévue d'ici 2027.



Enfin, la convention de projet urbain avec Amsa Hospitality prévoit la construction au cours des dix prochaines années, de 18 hôtels Accor dans plusieurs villes d'Arabie saoudite, notamment Ha'il, Jubail, Taif, Al-Ula, Tabuk et Jazan.



' Le Groupe devrait selon nous doubler sa présence dans le Royaume au cours des cinq prochaines années ', estime Jean-Jacques Morin, Directeur général adjoint du Groupe.



A l'heure actuelle, Accor opère 42 établissements (pour 16 334 chambres) en Arabie saoudite, auxquels s'ajoutent 56 en cours de développement (+ de 10 000 chambres).





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.