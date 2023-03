Accor : Deutsche Bank reste à l'achat, objectif 36 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a conservé mercredi sa recommandation d'achat sur Accor, ainsi que son objectif de cours de 36 euros représentant un potentiel haussier de 27%.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime qu'il s'agit du bon moment pour jouer le redressement du groupe hôtelier et de profiter de sa valorisation attrayante.



D'après lui, Accor a bénéficié d'un bon redémarrage de l'activité il y a environ un an, grâce à son exposition à l'Europe, aux Amériques et au Moyen-Orient.



Pourtant, le titre n'en a pourtant que partiellement bénéficié, souligne-t-il, dans la mesure où le groupe génère également 25% de son chiffre d'affaires en Asie, où l'activité vient tout juste de reprendre.



Concernant 2023, Deutsche Bank dit viser un Ebitda de 928 millions d'euros, dans le haut de la fourchette des estimations des analystes, qui s'étagent actuellement entre 766 et 968 millions d'euros.



S'agissant de la présentation de la nouvelle organisation du groupe, prévue le 27 juin prochain, l'analyste estime que cette présentation pourrait constituer les prémisses d'une décision plus radicale, à savoir une prochaine scission voire une vente de l'une de ses deux activités, plus vraisemblablement celle de luxe et de style de vie (Lifestyle & Luxury), conclut-il.



